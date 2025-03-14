Единый центр мониторинга и управления электросетями Самарской области будет создан на базе филиала «Россети Волга»

В Правительстве Самарской области состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. В мероприятии под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций, тарифных органов, представители ФГБУ «Приволжское УГМС» и ГУ МЧС России по Самарской области.

Одной из ключевых тем обсуждения стало создание единого центра мониторинга и управления электрическими сетями и возложение функций дежурной службы регионального штаба на самарский филиал «Россети Волга» как системообразующую территориальную сетевую организацию. Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Станислав Чуфистов в своем докладе отметил, что работа по подготовке единого центра ведется совместно с региональным Министерством энергетики и ЖКХ с прошлого года. В настоящее время создано отдельное структурное подразделение на базе центра управления сетями Филиала, которое будет осуществлять круглосуточный информационно-аналитический обмен оперативной информацией об аварийных ситуациях в бесхозных сетях и сетях других ТСО с Министерством энергетики и ЖКХ, Штабом, ГУ МЧС России по Самарской области, ЕДДС муниципальных образований, субъектами электроэнергетики, ТСО и т.д.

«В функции нового центра также войдет контроль и исполнение поручений регионального Штаба в части компетенции СТСО и ликвидации технологических нарушений в сетях ТСО, информирование потребителей о нарушении электроснабжения при возникновении массовых технологических нарушениях в электрических сетях, ответы на обращения потребителей, связанные с прекращением электроснабжения. Сейчас проводится работа по формированию штата, оснащению рабочих мест, внесению необходимых изменений в нормативную документацию. Окончательный срок выполнения всех мероприятий намечен на 30 апреля текущего года»,- подчеркнул Станислав Чуфистов.

Еще одним вопросом стало заключение договоров о порядке ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства между самарским филиалом «Россети Волга» и иными ТСО. В настоящее время заключено 11 подобных договоров с ТСО, еще по 16 ТСО ПАО «Россети Волга» направлены исковые заявления в Арбитражный суд Самарской области.

«Мы сейчас в рамках штаба ещё раз фиксируем, что эти договоры в установленном законном порядке и при наличии законных оснований надо заключить в силу того, что системообразующая территориальная сетевая организация в соответствии с федеральным законодательством несёт ответственность за обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителя. И это должно быть оформлено соответствующими договорами», — отметил Михаил Смирнов.

Участники совещания также обсудили готовность и функционирование электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2025 года. Станислав Чуфистов доложил о разработанных и выполненных мероприятиях для обеспечения надежной работы электросетевых объектов самарского филиала «Россети Волга».