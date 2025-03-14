СГК разворачивает инвесткампанию на кузбасских электростанциях

Сибирская генерирующая компания приступила к реализации на теплоэлектростанциях, расположенных в Кемеровской области, инвестиционной программы 2025 года. На поддерживающие инвестиции СГК планирует потратить порядка 10,6 млрд рублей. При этом наиболее крупные проекты направлены на повышение надежности, экономичности и экологичности работы ТЭЦ и ГРЭС. Кроме того, продолжается модернизация Томь-Усинской ГРЭС по федеральной программе ДПМ-2.

Инвестиционную программу Сибирская генерирующая разрабатывает и реализует ежегодно параллельно с выполнением ремонта оборудования электростанций текущего и капитального. Инвестиционные проекты затратны и сложны в выполнении, но именно они позволяют не просто поддерживать работоспособность оборудования ТЭЦ и ГРЭС, но обеспечивают более высокую надежность и эффективность его работы, внедряют в производство современные технологии, в том числе с учетом новых экологических требований. Инвестпроекты также позволяют обновлять и модернизировать устаревшее оборудование, обеспечивая запас производственных сил на перспективу — для бесперебойной выработки электроэнергии и тепла как для жителей региона, так и для промышленных предприятий.

Беловская ГРЭС

В текущем году на Беловской ГРЭС начнутся строительно-монтажные работы по замене главных паропроводов энергоблока №3. Эти паропроводы обеспечивают подачу острого пара от корпусов котлоагрегата к турбине, а также к трубопроводам сброса в цирководовод, круглосуточно неся высокие нагрузки по температуре и пару. К текущему году их ресурс практически выработан, поэтому предстоит выполнить полную замену.

А инвестиционный проект по установке системы шариковой очистки для конденсатора турбины будет направлен на повышение показателей тепловой экономичности работы турбоагрегата №3. Смонтированная система позволит обеспечить необходимую чистоту трубок конденсатора и предотвратить их засорение, как следствие — поддерживать нормативный температурный напор, когда энергоблок в работе.

В 2025 году будут выполнены работы по реконструкции участков магистральных золошлакопроводов. Предполагается замена по 250 метров труб на трех золошлакопроводах, а также замена обратных клапанов, дренажей, отводов, сальниковых компенсаторов, опор, площадок обслуживания. Еще один инвестиционный проект, запланированный к реализации на Беловской ГРЭС в 2025 году, — внедрение акустических сигнализаторов разрыва труб поверхностей нагрева котлоагрегатов с аппаратно-программным комплексом. Смонтированное акустическое оборудование позволит своевременно диагностировать повреждения поверхностей нагрева котлоагрегатов, фильтруя посторонние шумы, не связанные со свищами. Кроме того, на энергоблоках №4 и №6 Беловской ГРЭС запланирована организация непрерывного механического удаления шлака для дальнейшей подачи в канал гидрозолоудаления. Это позволит улучшить технико-экономические показатели работы оборудования. Реализация инвестиционных проектов запланирована также на электрооборудовании Беловской ГРЭС. Так, будет выполнена замена разъединителей 110 кВ и 220кВ. На смену морально и физически устаревшим разъединителям типа РОНЗ с ручным приводом придут разъединители типа РГ с дистанционным управлением. Проект позволит исключить аварийные отключения оборудования, а также поможет выполнять оперативные переключения без задержек.

Еще одно направление работ на электрооборудовании Беловской ГРЭС — ретрофит (обновление) выключателей 0,4 кВ и 6 кВ. Замена устаревшего оборудования на современное и надежное позволит обеспечить основное и резервное питание электронасосов, дымососов и дутьевых вентиляторов ГРЭС.

Томь-Усинская ГРЭС

На Томь-Усинской ГРЭС в текущем году планируется внедрить информационную автоматизированную систему технологического контроля (АСТК). Она позволяет собирать, обрабатывать и хранить данные технологических параметров основного и вспомогательного оборудования.

Также в 2025 году будут выполнены проектные работы по оснащению четырех дымовых труб Томь-Усинской ГРЭС приборами непрерывного контроля состава уходящих газов. Этот инвестиционный проект компания реализует в рамках выполнения требований Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Система непрерывного контроля обеспечит автоматическое измерение и учет показателей выбросов, повысит уровень оперативного регулирования технологического процессов, в том числе режимов горения котлов, а также позволит передавать зафиксированные данные в надзорные органы. Работы по установке датчиков запланированы на 2026-2027 годы.

ДПМ-2: вчера, сегодня, завтра

Вместе с тем в 2025 году на Томь-Усинской ГРЭС продолжится реализация проектов по федеральной программе ДПМ-2, объем запланированных инвестиций — 6,8 млрд рублей. Так, в феврале текущего года завершилась модернизация энергоблока №6, которая длилась 1,5 года. На шестом блоке был модернизирован двухкорпусный котлоагрегат №11 производительностью 640 тонн пара в час, установлен современный генератор производства «Элсиб». Энергоблок успешно прошел 72-часовые комплексные испытания и с 1 марта включен в реестр поставки мощности.

Сегодня активные работы идут на энергоблоке №9 установленной мощностью 200 МВт. Выполнены необходимые демонтажные и подготовительные работы. На генераторе завершено устройство фундамента, сейчас он набирает прочность. Монтаж генератора начнется сразу после его поставки с завода-изготовителя «ЭЛСИБ» в апреле этого года. Основные работы на двухкорпусном котлоагрегате и генераторе блока №9 планируется завершить до конца 2025 года. Следующий на очереди — энергоблок №8 мощностью 200 МВт. Уже выполнено проектирование, в текущем году начнутся демонтажные и строительно-монтажные работы. Проект, который предусматривает замену генератора и котлоагрегата, будет завершен в 2026 году. Осенью 2025 года на Томь-Усинской ГРЭС завершается возведение третьей башенной градирни. Первая и вторая градирни с циркуляционной насосной станцией и системой каналов уже построены и получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Благодаря новым объектам электростанция переходит на частично оборотную схему технического водоснабжения. Это даст возможность сократить объем забора воды из реки Томь на 96 тысяч кубометров в час. При работе электростанции на средней нагрузке этого будет достаточно, чтобы обеспечить половину потребности в воде, и позволит снизить тепловое воздействие ГРЭС на реку.

Кемеровские электростанции СГК

На кемеровских электростанциях СГК — Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ТЭЦ — в 2025 году также предусмотрены инвестиционные мероприятия. В их числе — внедрение автоматизированной системы технологического контроля (АСТК) для сбора, консолидации и предоставления данных технологических параметров Ново-Кемеровской ТЭЦ. Для этого на щитах управления станции будут устанавливаться необходимые датчики и современные цифровые приборы КИПиА. Внедрённая система позволит собирать, обрабатывать, хранить данные о работе основного и вспомогательного оборудования.

Консолидированную информацию технические специалисты смогут использовать для анализа технологических процессов, повышения эффективности и надежности производства, расчетов технико-экономических показателей. На Кемеровской ГРЭС в текущем году будут проводиться проектные работы по замене оборудование электрофильтра котлоагрегата №11. Проектные работы в течение этого года будут выполнены и для последующего монтажа аспирационных установок на тракты топливоподачи Кемеровской ТЭЦ. Проект необходим для того, чтобы обеспечить допустимую концентрацию пыли в местах дробления и пересыпки угля. В текущем году на Кемеровскую ТЭЦ будет поставлено также оборудование новой модульной насосной станции пожаротушения для подачи воды в схему пожарных водопроводов. В 2025 году на трех электростанция СГК в Кузбассе, Беловской ГРЭС, Томь-Усинской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ, Кемеровской ГРЭС будут смонтированы средства пассивной защиты критически важных элементов предприятий от беспилотных летательных аппаратов. В числе объектов, попадающих под такую защиту, — оборудование открытых распределительных устройств, площадки трансформаторов, баки хранения трансформаторного масла, мазута, паропроводы, а также гидроузел Беловской ГРЭС.