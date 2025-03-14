Сергей Цивилев запустил объекты газовой инфраструктуры на Дальнем Востоке

Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край запустил в эксплуатацию три новых газопровода-отвода и газораспределительные станции (ГРС).

В мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, заместитель председателя Правительства Приморского края Владимир Малюшицкий, а также зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Введенные в эксплуатацию объекты газовой инфраструктуры были построены по программам развития газоснабжения и газификации Приморского и Хабаровского краев на 2021-2025 гг. Газораспределительные станции «Калинка» и «Вознесенское» расположены на территории Хабаровского края, а ГРС-2 «Владивосток» – в Приморье. По итогам завершения программ в ДФО будет газифицировано более 190 населенных пунктов, доступ к сетевому газу получат около 74 тыс. домовладений и более 280 котельных.

Сергей Цивилев подчеркнул, что газификация регионов Дальнего Востока всегда находились на особом контроле Президента России Владимира Путина.

«Развитие энергетической инфраструктуры регионов Дальнего Востока – наша приоритетная задача. Завершение строительства газораспределительных станций позволит обеспечить экологически чистым или дешевым топливом не только крупные промышленные предприятия, но также социальные объекты и, что особенно важно, население», – отметил Министр.

Кроме того, Сергей Цивилев провел совещание по газоснабжению потребителей Хабаровского края и развитию газификации региона, на котором, в частности, обсуждалось строительство перемычки между магистральным газопроводом «Силой Сибири» и системой «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

Министр также ознакомился со строительством Хабаровской ТЭЦ-4. Она возводится в рамках государственной программы развития тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, которая призвана заместить изношенные мощности и обеспечить надежное энергоснабжение новых потребителей, в частности, Восточный полигон РЖД.

«Потребность в электроэнергии и темпы ее спроса на Дальнем Востоке самые высокие в стране, поэтому генерирующие мощности надо вводить с опережением графика, чтобы не сдерживать развитие экономики», – заявил Сергей Цивилев, призвав минимум на полгода ускорить строительство объекта.

Хабаровская ТЭЦ-4 заместит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая эксплуатируется уже 70 лет и достигла высокой степени износа. Новая станция электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1389,8 Гкал/ч будет использовать современную, наиболее эффективную парогазовую технологию. Все используемое на ней оборудование будет произведено российскими предприятиями. Запуск Хабаровской ТЭЦ-4 запланирован на 2027 год.

В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев уделил внимание и развитию электросетевого комплекса регионов ДФО. В частности, он посетил филиал «Системного оператора Единой энергетической системы России» с которым обсудил работу ОЭС Востока.