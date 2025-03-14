В Cколково появится новый технопарк для развития передовых строительных технологий

Мощности нового технопарка усилят инновационную экосистему Москвы и предоставят компаниям дополнительные ресурсы для разработки передовых строительных технологий. Инвестиции в строительство со стороны компании-застройщика Upside Development составят 4,7 млрд рублей. Общая площадь проекта – 20 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Upside Development заключили соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Форума технологической инфраструктуры в кластере «Ломоносов». Оно наделяет девелопера статусом официального партнера Инновационного центра и предусматривает продолжение работы Upside со стартапами в рамках программы Сколково Build UP. Кроме того, планируется создание исследовательского центра партнера (ИЦП) в построенных зданиях, что расширит возможности для развития инновационных проектов и укрепления позиций обеих сторон в технологической сфере.

Новый технопарк расширит исследовательский потенциал Сколково, открывая доступ к специализированному оборудованию и лабораториям для проведения сложных экспериментов и тестирования новых материалов и конструкций.

«В Сколково сосредоточены уникальные компетенции в области строительных технологий, и запуск специализированного технопарка их значительно усилит. Именно наша экосистема стала первопроходцем в тестировании и реализации многих решений, которые основаны на принципах умного города и умного дома. Теперь эти инновации можно встретить по всей стране. При поддержке Сколково строительные стартапы показывают весомые результаты: более ста разработок уже нашли применение на стройплощадках крупнейших девелоперов страны. В тесном взаимодействии с Правительством Москвы и отраслевым партнером мы реализуем проект нового технопарка, который станет точкой притяжения и сборки для передовых решений в строительстве и обеспечит их эффективное внедрение в городскую экономику», – рассказал Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково».

Основную площадь шестиэтажного здания составят помещения для опытных производств и лабораторий с офисными функциями, остальные площади займут складские помещения, общественные пространства для отдыха и нетворкинга. Кроме того, будут созданы специальные пространства для изучения и создания технологий, связанных с крупногабаритным оборудованием и оборудованием, являющимся источником шума и вибраций. Также в технопарке появится бизнес-инкубатор, лаборатории офисного типа и коворкинги для научных специалистов, трансформируемые пространства для неформального общения.

«Развитие инновационных технологий – стратегическая задача для нашей страны. Она требует новых подходов и новых технологических площадок. Логично, что в их реализации принимают участие девелоперы, развивающие внутри своих экосистем те же направления – технологии и инновации. С центром Сколково Upside Development связывает давнее успешное партнерство в части разработки и внедрения инновационных программ для строительной сферы. Поэтому мы проявили инициативу в реализации амбициозного проекта – строительства нового технопарка в рамках экосистемы Сколково. В нем будет создана уникальная среда для развития научно-теоретических и практических навыков с лабораториями и офисами для наиболее перспективных отраслей экономики. Мы уверены, что новый кластер станет не только центром для научных исследований, в нем можно будет комфортно и бесшовно выстраивать важные для современного горожанина процессы: работу, нетворкинг, продуктивный досуг», – отметил Алексей Перлин, управляющий партнер компании Upside Development.

В течение последних пяти лет строительные технологии в Сколково развиваются опережающими темпами. В частности, в рамках отраслевой акселерационной программы Build UP рассмотрено свыше 4 000 профильных стартапов, из которых более 100 решений успешно внедрены на строительных площадках девелоперов-партнеров. Upside Development является партнером Build UP на протяжении трех лет. Новый этап перехода к строительству собственного центра в Сколково – очередной виток расширения сложившегося партнерства.