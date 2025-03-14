В Минэнерго появится новый департамент, курирующий строительство энергообъектов

Новый департамент, курирующий строительство энергообъектов, появится в структуре Министерства энергетики РФ. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

"У нас сейчас появится отдельный департамент, который будет курировать все стройки. Мы создаем общий штаб: строители, регион, и Министерство энергетики. Мы проводим [будем проводить] заседания штаба и отслеживаем все графики поэтапного выполнения работ", - сказал Цивилев.

Ранее в ходе поездки он отмечал, что сейчас ведется работа по снижению себестоимости строительства энергообъектов - это является одной из основных задач для регионов и профильных ведомств в этой сфере.