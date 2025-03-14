Денис Мантуров и Александр Новак провели совещание по развитию энергетического машиностроения

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели совещание по развитию энергетического машиностроения. В мероприятии приняли участие Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, а также представители бизнеса – производителей энергетического оборудования и генерирующих компаний.

«С 2022 года в энергомаше была проделана большая контрсанкционная работа. Сейчас важно сохранить набранный темп обеспечения технологического суверенитета. Чтобы избежать критической зависимости от импортного оборудования и технологий в стратегически важном энергетическом секторе, необходимо не отступать от ранее принятых решений по поддержке отечественных решений. При этом производители должны гарантировать соблюдение принятых на себя в рамках контрактации обязательств по срокам для своевременного ввода новых генерирующих мощностей», – отметил Денис Мантуров.

Участники совещания обсудили накопленные компетенции и возможности российского машиностроения, а также соответствие имеющихся и перспективных промышленных мощностей потребностям энергосистемы России.

«Минэнерго и Министерству промышленности и торговли необходимо свести баланс потребности в производстве энергетического оборудования до 2042 года, исходя из среднесрочных и долгосрочных планов по строительству и модернизации генерирующих объектов. Речь идёт в том числе о парогазовых турбинах и паросиловых установках. Это позволит соотнести возможности российской промышленности с потребностями спроса на профильное оборудование со стороны энергетических компаний и сформировать гарантированный базовый спрос на него», – подчеркнул Александр Новак.

С 2014 года Минпромторг России реализует программу по импортозамещению в энергетическом машиностроении. О её результатах доложил глава Минпромторга.

«За этот период рынок энергетического оборудования в нашей стране увеличился в три раза, а объёмы производства выросли четырёхкратно, в том числе в прошлом году на 36%. Учитывая незначительную экспортную составляющую, в итоге отечественная доля увеличилась с 57 до 82% в денежном выражении. Объём государственной поддержки за этот период составил порядка 28 млрд рублей», – сообщил Антон Алиханов.

Как отметил глава Минэнерго, согласно утверждённым планам, в долгосрочной перспективе потребность энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт.