«Камский кабель» приглашает на CABEX-2025

5 часов назад
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Источник:
ООО Камский кабель (Камка...

С 18 по 20 марта 2025 года «Камский кабель» традиционно примет участие в одной из ключевых отраслевых выставок — CABEX-2025. Компания приглашает партнеров и клиентов посетить свой стенд в московском «Экспоцентре», где будут представлены образцы новой продукции и уже зарекомендовавшие себя решения для различных отраслей промышленности.

На стенде «Камского кабеля» гости смогут л

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Камкабель (Камский кабель)
Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс «Камкабель»,  самый крупный в России. Численность персонала на сегодняшний день составляет около 3 000 человек. Завод «Камский кабель» расположен в городе Перми – крупнейшем административном, промышленном,  научном и культурном центре с населением около 1 млн. человек,  на правом берегу реки Кама.