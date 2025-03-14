«Камский кабель» приглашает на CABEX-2025

С 18 по 20 марта 2025 года «Камский кабель» традиционно примет участие в одной из ключевых отраслевых выставок — CABEX-2025. Компания приглашает партнеров и клиентов посетить свой стенд в московском «Экспоцентре», где будут представлены образцы новой продукции и уже зарекомендовавшие себя решения для различных отраслей промышленности.

На стенде «Камского кабеля» гости смогут л

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