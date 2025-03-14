«Россети Кубань» отремонтируют 160 км распределительной сети на севере Краснодарского края

В рамках ремонтной кампании 2025 года Тимашевский филиал «Россети Кубань» планирует выполнить капитальный ремонт 28 трансформаторных подстанций и 165 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в населенных пунктах Тимашевского, Каневского, Брюховецкого, Калининского и Приморско-Ахтарского районах Краснодарского края.

На линиях электропередачи энергетики заменят более 500 опор, проведут техническое обслуживание и ремонт траверс, изоляторов, а также расчистку охранных зон ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Эти мероприятия значительно позволят сократить количество технологических нарушений и повреждений сетей, связанных с падением веток деревьев на провода в периоды непогоды.

Также планируется обновить 38 км провода – ответвлений к домовладениям потребителей на современный самонесущий изолированный (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Специалисты Тимашевских электрических сетей отремонтируют 28 трансформаторных подстанций. На них проведут капитальный ремонт и замену отработавших свой ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах обновят диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 63 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км