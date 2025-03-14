«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью Ярославское направление МЖД

С целью усиления сети РЖД «Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью предприятие по обслуживанию и экипировки поездов дальнего следования, которые отправляются с Ярославского вокзала Московской железной дороги. Ежедневно в депо проходят подготовку до 24 поездов, а в период массовых перевозок – до 33 составов, которые следуют по маршрутам, в том числе до Владивостока, Архангельска, Воркуты.

В рамках договора на технологическое присоединение проложена кабельная линия 10 кВ протяженностью 4,7 км от подстанции 110 кВ «Сокольники» компании «Россети Московский регион» до тяговой подстанции РЖД в районе остановочного пункта «Москва-3». Половина трассы кабельной линии пройдена методом горизонтально направленного бурения, в том числе, через реку Яузу и трамвайные пути, а 500 метров кабельной линии было проложено в коллекторе с применением современных огнезащитных материалов.

Присоединенная мощность составила 5,6 МВт.