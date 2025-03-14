«Россети Центр и Приволжье» подключили к электросетям новый микрорайон Нижнего Новгорода

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» успешно завершил технологическое присоединение жилого комплекса «Дворянский» к электросетям. Было подключено шесть новых домов комплекса суммарной максимальной мощностью 975 кВт с обеспечением их надежным и качественным электроснабжением по первым трем очередям, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения.

ЖК «Дворянский» расположен в старинной местности Започаинья исторического центра Нижнего Новгорода, окружен памятниками архитектуры и главными достопримечательностями города. Микрорайон включает в себя ряд малоэтажных клубных домов с подземными паркингами и охраняемой территорией. В рамках четвертой очереди строительства планируется возведение двух дополнительных домов и встроенного детского сада.