«Россети Волга» запускает ГИС-платформу

час назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Волга
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Специалисты блока главного инженера ПАО «Россети Волга» совместно с сотрудниками отдела корпоративной информационной системы управления (КИСУ) Департамента цифровой трансформации и информационных технологий инициировали встречу с компанией-разработчиком программного обеспечения «Навикей». Главная тема встречи – запуск информационно-аналитической геоинформационной платформы «Россети Волга» (ИАП ГИС).

Функционал платформы охватит стратегически важные бизнес-процессы компании – технологическое присоединение, транспорт электроэнергии, ремонт и эксплуатацию объектов, оперативно-технологическое управление, капитальное строительство.

Благодаря внедрению ГИС-платформы «Россети Волга» сможет повысить управляемость электросетевым комплексом, распределенным по территории регионов присутствия.

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