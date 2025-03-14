«Россети Волга» запускает ГИС-платформу
Специалисты блока главного инженера ПАО «Россети Волга» совместно с сотрудниками отдела корпоративной информационной системы управления (КИСУ) Департамента цифровой трансформации и информационных технологий инициировали встречу с компанией-разработчиком программного обеспечения «Навикей». Главная тема встречи – запуск информационно-аналитической геоинформационной платформы «Россети Волга» (ИАП ГИС).
Функционал платформы охватит стратегически важные бизнес-процессы компании – технологическое присоединение, транспорт электроэнергии, ремонт и эксплуатацию объектов, оперативно-технологическое управление, капитальное строительство.
Благодаря внедрению ГИС-платформы «Россети Волга» сможет повысить управляемость электросетевым комплексом, распределенным по территории регионов присутствия.