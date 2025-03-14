В Ростехе освоили выпуск уникальных мини-компьютеров для нейросетей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно запустил в производство процессорный модуль «Фишт», разработанный отечественным конструкторским бюро «Марафон». Подобных изделий на российском рынке радиоэлектроники нет. Решение представляет собой мини-компьютер, который позволяет запускать нейросети, применять машинное обучение и искусственный интеллект для максимально широкой автоматизации производственных процессов. Возможности производства позволяют выпускать до 120 тыс. изделий в год.

«Фишт» работает на базе российских операционных систем — Astra Linux и «Нейтрино». Модуль может применяться в медицинском приборостроении, при создании систем промышленной автоматизации, цифровых двойников. Он уже доказал свою эффективность при обнаружении и распознавании низколетящих объектов устройствами РЭБ, при обработке данных в режиме реального времени с датчиков на нефтяных месторождениях в труднодоступных регионах Российской Федерации.

Процессорный модуль представляет собой мини-компьютер и может использоваться для ускоренной модернизации устаревшего оборудования. Архитектура «Фишта» и его стоимость позволяют при минимальных затратах провести апгрейд существующего на предприятиях вычислительного инвентаря и расширить сферу применения искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения.

Процессорный модуль заменит собой целый ряд импортных аналогов, в том числе Radxa, Vortex, Forlinx, Core, iCore, Icop, Advantech. Его выпуск локализован на Рыбинском заводе приборостроения (РЗП, входит в «Росэлектронику»).

«Новый продукт может стать без преувеличения революционным не только для нашего завода в Рыбинске, но и для целого ряда отраслей российской экономики. С его помощью можно решать задачи по ускоренной модернизации уже установленного оборудования, с минимальными затратами — капитала, времени, труда и средств производства. Тем самым будет укрепляться технологическая база для роста производительности труда и сокращения производственных расходов», — сказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Процессорный модуль относится к классу SOM (System-on-Module), среди основных характеристик которого выделяют компактные размеры, энергоэффективность и высокую производительность. При разработке «Фишта» удалось решить уникальную задачу — разместить три микропроцессора на одной плате, включая нейросопроцессор и сопроцессор реального времени. Такое решение позволяет запускать нейросети, применять машинное обучение и искусственный интеллект для максимально широкой автоматизации производственных процессов.

«Нас очень впечатлила автоматическая линия поверхностного монтажа на Рыбинском заводе приборостроения, а также скрупулезный контроль качества выпускаемых здесь изделий. Наш продукт был очень сложен не только в разработке, но и, как показал опыт, в производстве. С этой задачей отлично справились в Рыбинске», — сообщил директор компании «Марафон» Александр Чепурнов.

В ближайшее время «Фишт» будет внесен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга в качестве уникального решения, в том числе задач в области импортозамещения.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников — более 70 тысяч человек.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.