Хабаровская ремонтно-монтажная компания обновляет оборудование на Амурской ТЭЦ-1

Специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (АО «ХРМК», входит в Группу РусГидро) приступают к новому этапу модернизации оборудования Амурской ТЭЦ-1, ключевого источника тепла и электроэнергии для города Амурска Хабаровского края. В настоящее время ведется подготовка к капитальному ремонту котла № 7 и текущему ремонту котлоагрегата № 4.

В 2024 году АО «ХРМК» провела масштабную ремонтную кампанию на Амурской ТЭЦ-1, задействовав более 200 специалистов. Объем выполненных работ превзошел предыдущие годы: было заменено 370 тонн поверхностей нагрева, что значительно больше, чем в 2023 году - 225 тонн. Кроме того, были выполнены капитальные ремонты турбоагрегата № 3, котлоагрегатов № 4, 9 и 10, а также текущий расширенный ремонт турбоагрегата № 2 и котлоагрегата № 7.

«Наши усилия направлены на поддержание стабильной работы Амурской ТЭЦ-1, которая является важнейшим объектом инфраструктуры региона. Мы стремимся повысить надежность оборудования и минимизировать риски аварийных ситуаций, обеспечивая комфорт и безопасность жителей Амурска», - подчеркнул Андрей Клюсов, первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «ХРМК».

Проведение плановых ремонтов и модернизации оборудования Амурской ТЭЦ-1 гарантирует надежную и эффективную работу станции, способствуя устойчивому развитию энергетического комплекса Дальнего Востока.