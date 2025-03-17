Минэнерго ведет работу по консолидации электросей на базе единой госкомпании

Министерство энергетики РФ занимается вопросом консолидации электросетевого комплекса на базе единой компании с государственным участием, заявили ТАСС в Минэнерго.

"Вопрос консолидации электросетевого комплекса на базе единой компании с государственным участием - одна из задач стратегии развития электросетевого комплекса. Такая работа проводится", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минэнерго предлагает передать "Россетям" сетевые активы Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), принадлежащие "Русгидро".

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России ТАСС пояснили, что информация о консолидации и соответствующее ходатайство в службу не поступали. При этом в начале марта глава ФАС Максим Шаскольский отмечал, что процесс выделения сетевых активов "Русгидро" может занять около пяти лет.

История вопроса

На Дальний Восток с 1 января 2025 года распространяется ценовая зона энергорынка - в ее границах запрещено совмещать деятельность по генерации и передаче электроэнергии.

ФАС совместно с Минэкономразвития прорабатывают вопрос о разделении "Русгидро", которая владеет сетями на Дальнем Востоке, на генерацию и сети при включении дальневосточных регионов в ценовую зону оптового энергорынка. Это касается не столько конкуренции, сколько конкретно соблюдения требований запрета на совмещение видов деятельности (передачи и купли-продажи электроэнергии).

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме член правления "Русгидро" Роман Бердников сообщал журналистам, что компания начнет выделение сетевых активов на Дальнем Востоке вместе с запуском энергорынка - с 2025 года. После этого решение о том, что делать с сетевыми активами на балансе компании, будет принимать правительство РФ.