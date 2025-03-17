Приглашаем на семинар Ассоциации НОПСМ: ваш прямой доступ к ГК ФСК

21 марта 2025 года Ассоциация НОПСМ совместно с Международной Ассоциацией ШОСПИ проведет эксклюзивный семинар с участием Группы компаний ФСК — одного из лидеров рынка жилой и коммерческой недвижимости

Мероприятие пройдет в камерном зале Даев Плаза (Москва, Даев переулок, 20) с 11:00 до 14:00. Участие возможно как очно, так и дистанционно

Что вас ждет?

Прямой контакт с руководством ГК ФСК Среди участников от компании: Александр Ткаченко, вице-президент, директор департамента закупок, начальники и руководители отделов закупок

Ценные инсайты о работе с ГК ФСК Вы узнаете, какие требования компания предъявляет к поставщикам и подрядчикам, как строится взаимодействие с партнерами и на что обращают внимание при выборе

Ответы на ваши вопросы Формат семинара позволяет обсудить все нюансы напрямую, избегая сложностей стандартных тендерных процедур



Программа семинара:

10:30 – 11:00— Регистрация участников, приветственный кофе

11:00 – 11:15 — Официальное открытие, приветственные слова от организаторов

11:15 – 11:45 — Презентация компании

11:45 – 12:15 — Обсуждение тендерных процедур и закупок: как стать партнером

12:15 – 13:00 — Сессия вопросов и ответов

13:00 – 14:00 — Подведение итогов, неформальное общение

Ознакомиться с целевой аудиторией, с которой компания заинтересована в сотрудничестве, можно по ссылке.

В рамках мероприятия предусмотрена возможность личных переговоров с представителями ГК ФСК в специально оборудованных переговорных (для участия обратитесь напрямую к организатору)

Семинар бесплатен для членов Ассоциации НОПСМ. Стоимость участия зависит от формата участия

Регистрация доступна по ссылке.

По общим вопросам и участию в VIP-переговорах свяжитесь с организатором по телефону 8 (962) 908-80-88