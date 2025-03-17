Студенты СКФУ предложили свои идеи по развитию ЕЭС России

12 марта в Технопарке Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), вуза-партнера Системного оператора, состоялся отборочный этап Студенческой лиги XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлениям «Электроэнергетика», «Нефтегазовое дело» и «Геологоразведка». Общая тема инженерного чемпионата в этом году – «Технологические инновации».

CASE-IN – один из крупнейших практико-ориентированных проектов для студентов инженерных специальностей. Чемпионат проходит в формате соревнования и позволяет участникам самостоятельно разрабатывать и презентовать решения практических кейсов.

Экспертная комиссия направления «Электроэнергетика», сформированная из специалистов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и преподавателей вуза, оценивала решения, предложенные десятью студенческими командами СКФУ по тематике «Технологические инновации системного развития ЕЭС».

При подведении итогов по сумме баллов, выставленных экспертной комиссией, была определена лучшая команда отборочного этапа CASE-IN в СКФУ. Ей стала команда «Эмпайрс», состоящая из трех студентов магистратуры – капитана Дмитрия Турченко, Александра Овчаренко, Беслана Шидова и студента бакалавриата Павла Черникова.

Команда предложила кейс с решениями по развитию ЕЭС России на базе современных технологий – дальнейшее строительство генерации на возобновляемых источниках энергии с комплексом прогнозирования выработки ВИЭ на базе нейросети и создание системы замкнутого ядерного цикла на одной из перспективных АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

Второе место в отборочном этапе заняли студенты из команды «220 вольт», третье – «Свободные сети».

«Радует, что все участники представили весьма интересные решения, несмотря на отдельные спорные моменты в обоснованиях своих идей. Хочу отметить высокое качество подготовки презентаций каждой командой, ребята уверенно отвечали на дополнительные вопросы и поясняли свои решения», – подчеркнул председатель экспертной комиссии, ведущий специалист Службы управления персоналом ОДУ Юга Владимир Пасторов.

Победившая команда «Эмпайрс» вышла в полуфинал инженерного чемпионата и будет соревноваться за путевку на финальное соревнование, которое состоится в конце мая в Москве.

Ранее команды Северо-Кавказского федерального университета несколько раз становились финалистами Международного инженерного чемпионата CASE-IN, а в 2024 году команда СКФУ стала лучшей в стране по направлению «Электроэнергетика».

Международный инженерный чемпионат CASE-IN проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионат поддерживают 170 партнеров – от федеральных ведомств до компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, нефтегазовой, нефтехимической и атомной промышленности, металлургии, архитектурно-строительного проектирования и других отраслей. Чемпионат включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России.

СКФУ – вуз-партнер Системного оператора с 2021 года. Участие студенческих команд СКФУ направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» в студенческой лиге международного инженерного чемпионата «CASE-IN» предусмотрено Планом мероприятий по развитию сотрудничества между АО «СО ЕЭС» и СКФУ на 2024/2025 учебный год, который ежегодно разрабатывается и подписывается в дополнение к заключенному соглашению о сотрудничестве.