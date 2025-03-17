Строительство Артемовской ТЭЦ-2 ведется в соответствии с графиком

Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой, включенной в проект РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой энергетики Дальнего Востока, проходит в соответствии с утвержденным графиком. Проект имеет ключевое значение для обеспечения энергетической безопасности региона и улучшения качества жизни населения.

На сегодняшний момент завершается монтаж каркаса здания главного корпуса – смонтировано 5 203 т металлоконструкций из 5 270 т. Завершается закрытие теплового контура: смонтировано свыше 11 тысяч квадратных метров трехслойных сэндвич-панелей. На 70% готова кровля здания главного корпуса. В целях обеспечения отопления помещений здания построена временная теплотрасса, благодаря чему будет возможен монтаж турбин и сопутствующего оборудования.

На 50% готов фундамент испарительных градирен. Завершается строительство защитного сооружения гражданской обороны и устройства резервуаров хранения жидкого топлива. На открытом распределительном устройстве 220/110 кВ (ОРУ) заканчивается монтаж металлоконструкций. Ведется возведение монолитных железобетонных фундаментов под выходные порталы ОРУ и трансформаторы. Параллельно осуществляется установка прожекторных мачт освещения.

В электротехническом отделении ведется устройство межэтажных перекрытий: монтаж профильного листа, армирование и бетонирование. В турбинном отделении строители ведут выемку грунта, бетонируют подземное хозяйство и армируют перекрытия. На всех шести этажах административно-бытового отделения ведется возведение внутренних перегородок.

Установка оборудования ведется также в плановом объеме. В машинном зале завершается монтаж котлов-утилизаторов и первой дымовой трубы. Ее наращивание в высоту на 60 метров уже завершено. Внутри трубы готова изоляция, ведется монтаж каркаса и внутренней обшивки. Вторая труба готова на 70%. Монтируются подвесные балки мостового крана. Проводятся работы по обслуживанию временных сетей электроснабжения, что обеспечивает работу всех систем на строительной площадке.

За территорией ТЭЦ энергетики строят внеплощадочные объекты. Устанавливают трубопроводы для выдачи тепловой мощности, начинают укладку циркуляционного водовода для технического водоснабжения ТЭЦ. Ведется отсыпка подъездных дорог по самотечному водоводу.

На объекте задействованы свыше 900 строителей и инженерно-технических работников и свыше 100 единиц техники.

Проектная электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составляет 440 МВт, тепловая мощность – 456 Гкал/ч. Это позволит значительно увеличить мощность энергосистемы региона и улучшить надежность снабжения потребителей теплом и электроэнергией. Проектом предусмотрено строительство 46 зданий и сооружений на площади 57 гектаров.

Для выработки электроэнергии на Артемовской ТЭЦ-2 будет использоваться современная, наиболее эффективная парогазовая технология. Оборудование станции будет скомпоновано в два энергоблока, каждый из которых включает в себя газотурбинную установку, котел-утилизатор и паротурбинную установку. Для обеспечения теплоснабжения города Артема с населением более 100 тысяч человек будут установлены три водогрейных котла. Все оборудование изготавливают российские предприятия. В ближайшее время на Артемовской ТЭЦ-2 планируется начало набора оперативного персонала с целью его обучения, подготовки и дальнейшей работы на новой станции.