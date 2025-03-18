Энергетики построили подстанцию для подключения к электроснабжению производственного предприятия в п. Сычево

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации договоров технологического присоединения построили подстанцию для подключения к электроснабжению производственного предприятия в промышленной зоне п. Сычево Волоколамского м. о.

В начале марта энергетики завершили работы по установке мачтовой трансформаторной подстанции МТП-10 в промзоне вблизи Песочной улицы. Подстанция, построенная в габаритах 250 кВ, оснащена силовым трансформатором мощностью 160 кВА. Для ее подключения от воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ, проходящей от РТП-23 до ТП-13, методом отпайки было сделано ответвление протяжённостью 40 метров. В ходе работ была смонтирована одна опора ЛЭП с линейным разъединителем и установлен прибор учета в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.

Установка новой подстанции обеспечила условия для подключения к электроснабжению производственного предприятия, специализирующегося на проектировании и строительстве инженерных коммуникаций. Мощность электроснабжения присоединяемого абонента составит 150 кВт.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.