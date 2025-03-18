«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения города Когалыма

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи «Восточно-Моховая – Слава». На повышение надежности электроснабжения 30 тысяч жителей Когалыма и инфраструктуры Кустового и Восточно-Придорожного месторождений компания направила более 26 млн рублей.

На участке протяженностью более 14 км специалисты обновили ключевые элементы ЛЭП. Заменили три дефектные опоры, смонтировали 56 комплектов спиральной арматуры и 18 гасителей вибрации. Чтобы повысить устойчивость энергообъекта, который расположен в болотистой местности, специалисты переставили 11 опорных конструкций ЛЭП на новые фундаменты, погруженные в грунт на глубину до 10 метров. Для выполнения технических мероприятий задействовали 9 единиц спецтехники, в том числе автокран, бульдозер, тралы, бурильную и сваебойную машины.

Капитальный ремонт линии электропередачи 110 кВ «Восточно-Моховая – Слава» позволил «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения жителей и более 20 социально значимых объектов Когалыма, в числе которых больница, шесть школ, девять детских садов, городская котельная и аэропорт.