275 реклоузеров установили в 2024 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Реклоузеры представляют собой автоматические выключатели, способные локализовать повреждения на воздушных линиях электропередачи. Эти устройства позволяют значительно сократить время восстановления электроснабжения с нескольких часов до нескольких секунд.

В 2025 году планируется установка еще 171 реклоузера, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения. Наибольшее количество к установке планируется филиалами «Брянскэнерго» (24), «Удмуртэнерго» (35 устройств), «Нижновэнерго» (19), «Ярэнерго» (18).

Работы по установке реклоузеров входят в общую программу модернизации распределительной сети 6-10 кВ, направленную на повышение надежности электроснабжения электросетевого комплекса и снижение длительности прекращения электроснабжения потребителей.

В дополнение к реклоузерам, филиалы планируют замену неизолированного провода на самонесущий провод марки СИП-3, что также увеличит устойчивость сетей к внешним воздействиям.

Эти меры направлены на повышение качества и надежности электроснабжения в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», что особенно важно в условиях возрастающих требований к энергетической инфраструктуре.