«Россети Ленэнерго» отремонтировали 181 подстанцию и более 560 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В рамках ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые два месяца 2025 года выполнили ремонт 181 трансформаторной подстанции (ТП), 557 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 8 км кабельных ЛЭП, а также расчистили 22 гектара просек. На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 62 ТП, 16 км воздушных линий электропередачи, 7 км кабельных ЛЭП, расчистили 0,4 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 119 ТП, 541 км воздушных ЛЭП и 1 км кабельных линий электропередачи, расчищено 21,6 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 1316 изоляторов, отремонтировано 100 выключателей.

Напомним, всего в 2025 году энергокомпания планирует направить 5,7 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в двух регионах обслуживания. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.