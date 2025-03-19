«Россети Северный Кавказ» построят современную подстанцию для подключения нового района в столице Чеченской Республики

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2025 году построят новую подстанцию 110/10 кВ «Ахмат».

Энергообъект обеспечит электроснабжение строящегося района имени Владимира Путина в столице региона – городе Грозном.

Питающий центр оснастят современным оборудованием российского производства: двумя силовыми трансформаторами по 63 МВА каждый, релейной защитой на микропроцессорной базе, автоматизированной системой управления.

Кроме того, в рамках реализации проекта энергетики построят двухцепную воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью 9,1 километра.

«Все этапы строительства специалисты выполнят с использованием современных технологий, материалов и оборудования, – рассказал управляющий директор «Чеченэнерго» Иса Кадиров. – Реализация проекта находится на личном контроле Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Курировать технические мероприятия будет Оперативный штаб по развитию региональной электроэнергетики под руководством его советника, депутата Госдумы России Адама Делимханова».

Новый район имени Президента России Владимира Путина играет большую роль в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни населения. На его территории построят 150 многоквартирных домов, мечети, школы, детские сады. Полностью завершить проект планируется к 2027 году.