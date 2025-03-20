12 инновационных трансформаторов установят «Россети Центр» в Белгородской области в 2025 году

ПАО «Россети Центр» продолжает модернизацию электросетевого комплекса, внедряя инновационные трансформаторы нового поколения, позволяющие сократить потери в силовых трансформаторах 6-10 кВ до 60%.

Ключевая особенность передового оборудования — сердечник из аморфной стали — особой разновидности металла, лишённой кристаллической решётки. Такое решение позволяет снижать потери электроэнергии как при пиковой нагрузке, так и во время холостого хода, когда трансформаторы не загружены.

Инновационные трансформаторы также отличаются высокой надёжностью, долговечностью, простотой в эксплуатации. Оборудование имеет полную локализацию в РФ, и весь производственный цикл, от литья стали до высоковольтных испытаний, проходит на одной площадке завода в г. Владимир. Мощность современных силовых агрегатов — от 160 до 1 250 кВА.

Начиная с 2022 года, трансформаторы с аморфным сердечником устанавливаются в сетевом комплексе филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В 2024 году энергетики смонтировали 12 устройств нового поколения, в результате чего их общее количество достигло 45. Всё оборудование введено в работу и обеспечивает надёжное электроснабжение жилой застройки, производственных помещений и образовательных учреждений региона.