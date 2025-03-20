Энергетики обеспечили надежность электроснабжения четырех МКД и ряда СЗО в Домодедове

В рамках программы капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» провели работы по замене силового оборудования в трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Овражная в микрорайоне Северный в Домодедове, тем самым повысив надежность электроснабжения четыре МКД с численностью населения более 800 человек, а также гаражно-строительного кооператива, индивидуального теплового пункта и системы уличного освещения.

В ходе работ специалисты компании заменили силовой трансформатор, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, мощностью 630 кВА на новый агрегат аналогичной мощности в распределительном пункте РП-45, который запитан от подстанции ПС-320, расположенной на ул. Ломоносова микрорайона Северный. Выполненные энергетиками мероприятия позволили улучшить качество и повысить надежность электроснабжения в микрорайоне Северный.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Домодедово специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более пяти километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 10 подстанций и четырех зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка 0,14 га от древесно-кустарниковой растительности.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.