Энергетики пермского филиала «Россети Урал» приступили к ремонту одной из ключевых подстанций в Перми

3 часа назад
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Источник:
Россети Урал
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Специалисты филиала «Пермэнерго» приступили к реализации плановых ремонтных мероприятий на подстанции 110/35/6 кВ «Южная» в Индустриальном районе Перми.

Для обеспечения надежного функционирования оборудования энергетики выполнят целый комплекс работ на объекте. В частности, будет проведен капитальный ремонт более 180 единиц основного оборудования, таких как масляные выключатели и разъединители. Также энергетикам предстоит выполнить текущий ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый. Всего на эти и ряд других мероприятий будет направлено более 4,7 млн рублей.

Подстанция «Южная» является важным центром питания для промышленных предприятий и коммерческих организаций, а также социально-бытовых объектов и жилого фонда части Индустриального района Перми.

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