Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Костылево

В середине марта специалисты «Мособлэнерго» построили кабельно-воздушную линию электропередачи для подключения к электроснабжению новых потребителей в деревне Костылево в муниципальном округе Егорьевск.



В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики выполнили монтаж линии электропередачи КВЛ-0,4 кВ общей протяжённостью 457 метров. Длина воздушного участка составила 432 метра, кабельного — 25 метров. Воздушная линия была построена с использованием самонесущего изолированного провода СИП, имеющего высокую механическая прочность, больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП. Для новой линии были установлены 12 железобетонных опор. Питание ЛЭП осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-186, расположенной в д. Костылево.



Строительство новой линии электропередачи позволило провести подключение первых абонентов по заявленной мощности 15 кВт и обеспечило условия для присоединения новых абонентов в будущем.



В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.



Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.