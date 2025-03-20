Министр промышленности и энергетики Чувашии отметил важность прямых коммуникаций энергетиков и производителей

В ходе рабочей встречи с участием министра промышленности и энергетики Чувашской республики Сергея Лекарева, руководителей филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», представителей АО «ВНИИР» и его дочерней компании были рассмотрены вопросы определения состояния энергообъектов с помощью современных методов идентификации повреждений.

«Тесное взаимодействие энергетиков с разработчиками и производителями электротехнического оборудования позволяет в короткие сроки внедрять современные образцы в действующую энергетику. Поэтому очень важно поддерживать прямой диалог и содействовать таким эффективным коммуникациям», – подчеркнул Сергей Лекарев.

В частности, производители программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты познакомили специалистов филиала «Чувашэнерго» с работой Центра моделирования электроэнергетических систем и некоторыми современными разработками. Энергетикам была представлена двухмодельная система, которая включает усовершенствованные способы определения мест повреждения и анализ действия релейной защиты и автоматики. Подобное решение, по словам разработчиков, позволит в режиме реального времени установить участок и характер повреждения, что почти вдвое сократит сроки аварийно-восстановительных работ.

«Специалисты нашего предприятия регулярно изучают рынок предложений отечественных производителей. Подобные встречи – хорошая возможность оценить новые разработки и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества», – отметил заместитель директора – главный инженер филиала «Чувашэнерго» Ярослав Курюмов.

По итогам встречи энергетики приняли к рассмотрению предложение об установке в опытную эксплуатацию устройства управляемой коммутации на присоединении ПС 110 кВ. Стоит отметить, что разработка АО «ВНИИР» входит в перечень тематик НИОКР на 2025 – 2027 годы, одобренных ПАО «Россети».