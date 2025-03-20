Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения жителей поселка Таежного

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Таежная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения отдаленного поселка Таежного с населением более 1,6 тысячи человек компания направила 2,9 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 12,5 МВА и оснастили питающий центр новыми устройствами автоматики регулирования напряжения под нагрузкой. Помимо этого, проведена замена ключевых элементов системы оперативного постоянного тока (СОПТ). СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики в случае прекращения подачи электричества на объект. Новое оборудование отличается увеличенным сроком эксплуатации и не требует постоянного обслуживания.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные на подстанции 110 кВ «Таежная» работы позволили повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых учреждений одноименного поселка, в числе которых детский сад, школа и амбулатория.