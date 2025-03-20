Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2

3 часа назад
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Источник:
atommedia.online
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Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). 

Документ насчитывает более 4,5 тысяч позиций оборудования основного и вспомогательного зданий реакторов, машинных залов, блочных насосных станций и других объектов пусковых комплексов энергоблоков. Утверждение перечня позволит приступить к формированию графика закупок (особенно оборудования, относящегося к длительному циклу изготовления), а также начать своевременное предоставление исходных данных для работ по проектированию.

Советник президента АО «АСЭ» Александр Хазин отметил, что совместно с заказчиком («Росэнергоатом») генеральный проектировщик на этом этапе сможет приступить к формированию единого информационного пространства для всех участников реализации проекта.

«При формировании перечня оборудования для энергоблоков № 3 и № 4 за основу были взяты проекты предыдущих энергоблоков Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ, обеспечивающими все аспекты безопасности эксплуатации атомных объектов, – подчеркнул директор Курской АЭС Александр Увакин. – Также одним из главных условий включения в перечень было то, что разработку и производство оборудования осуществляют российские компании».

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