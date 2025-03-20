Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2
Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»).
Документ насчитывает более 4,5 тысяч позиций оборудования основного и вспомогательного зданий реакторов, машинных залов, блочных насосных станций и других объектов пусковых комплексов энергоблоков. Утверждение перечня позволит приступить к формированию графика закупок (особенно оборудования, относящегося к длительному циклу изготовления), а также начать своевременное предоставление исходных данных для работ по проектированию.
Советник президента АО «АСЭ» Александр Хазин отметил, что совместно с заказчиком («Росэнергоатом») генеральный проектировщик на этом этапе сможет приступить к формированию единого информационного пространства для всех участников реализации проекта.
«При формировании перечня оборудования для энергоблоков № 3 и № 4 за основу были взяты проекты предыдущих энергоблоков Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ, обеспечивающими все аспекты безопасности эксплуатации атомных объектов, – подчеркнул директор Курской АЭС Александр Увакин. – Также одним из главных условий включения в перечень было то, что разработку и производство оборудования осуществляют российские компании».