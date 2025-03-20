Утвержден перечень основного оборудования энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»).

Документ насчитывает более 4,5 тысяч позиций оборудования основного и вспомогательного зданий реакторов, машинных залов, блочных насосных станций и других объектов пусковых комплексов энергоблоков. Утверждение перечня позволит приступить к формированию графика закупок (особенно оборудования, относящегося к длительному циклу изготовления), а также начать своевременное предоставление исходных данных для работ по проектированию.

Советник президента АО «АСЭ» Александр Хазин отметил, что совместно с заказчиком («Росэнергоатом») генеральный проектировщик на этом этапе сможет приступить к формированию единого информационного пространства для всех участников реализации проекта.