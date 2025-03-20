Вопросы инвентаризации электрических сетей обсуждались в администрации Саратова

В Администрации г. Саратова состоялась встреча исполняющего полномочия главы администрации Михаила Исаева, директора филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» Сергея Шабанова и генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Вадима Ойкина.

Участники обсудили вопросы инвентаризации электросетевого хозяйства города и создания единой базы данных по бесхозяйным сетям. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с недостаточным техническим обслуживанием сетей, не имеющих конкретного владельца.

«В рамках исполнения закона о системообразующих территориальных сетевых организациях необходима полная достоверная база объектов электросетевого хозяйства для анализа состояния электросетевого комплекса. Саратовский филиал компании «Россети Волга» определен как СТСО по Саратовской области и в настоящее время проводит активную работу по инвентаризации электросетевых активов на территории региона для организации обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Уверен, что в конструктивном сотрудничестве с саратовскими сетевыми организациями и муниципальными органами власти эта работа будет максимально эффективной», - отметил директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети» Сергей Шабанов.

Как подчеркнул исполняющий полномочия главы города Саратова Михаил Исаев, администрацией города будет оказано необходимое содействие в решении вопроса инвентаризации бесхозяйных сетей.