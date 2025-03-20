Филиал ПАО «Россети» усилит защиту от грозовых перенапряжений 11 подмосковных ЛЭП

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступили к замене выработавшего ресурс грозотроса на магистральных линиях электропередачи Московской области. Работы проводятся на объектах, которые участвуют в выдаче мощности Конаковской ГРЭС и ГРЭС-3 имени Р.Э. Классона, а также обеспечивают энергетические связи Подмосковья с Рязанской и Владимирской областями. Мероприятия повысят надежность транзитов в предстоящий грозовой сезон.

Всего планируется заменить более 100 км грозотроса на линиях, расположенных в Солнечногорске, Воскресенске, Богородском, Раменском, Рузском и Орехово-Зуевском округах. Используются материалы российского производства, характеризующиеся высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с ними перенапряжений. Его своевременная замена позволяет минимизировать риски нештатных ситуаций и перебоев в электроснабжении потребителей.