«Россети Кубань» повышают надежность высоковольтных ЛЭП в центральных районах Кубани

В 2025 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» планирует отремонтировать 45 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.

В рамках проведения технических мероприятий будет использован самонесущий изолированный провод (СИП), который устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование СИП поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения. Помимо этого, энергетики произведут замену 4,5 тыс. изоляторов и почти 470 опор.

Для обеспечения надежной работы линий электропередачи специалисты Усть-Лабинских электрических сетей расчистят более 56 га просек от деревьев и кустарников в охранных зонах ЛЭП. Эти мероприятия позволят значительно сократить количество технологических нарушений на линейных объектах, связанных с падением веток деревьев на провода в периоды непогоды.