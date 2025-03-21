Борис Эбзеев проверил состояние энергообъектов в приграничных районах Курской области

В рамках рабочей поездки в Курскую область генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев провёл осмотр энергообъектов в приграничных районах и оценил масштаб повреждений, нанесённых энергетической инфраструктуре в ходе боевых действий.

Руководитель побывал на ключевых питающих центрах в Суджанском, Беловском и Большесолдатском районах, обсудил с сотрудниками «Курскэнерго» текущие задачи и необходимые меры для оперативного восстановления сетей.

В первую очередь специалисты оценивают техническое состояние объектов и возможность их оперативного ремонта. В ряде случаев повреждения требуют замены оборудования, в том числе трансформаторов и опор. Ведётся расчистка территорий, восстановление линий электропередачи, идёт работа по обеспечению безопасности.

Все работы ведутся в тесном взаимодействии с профильными ведомствами. Особое внимание уделяется мерам по защите персонала, так как объекты могут быть заминированы. Перед началом работ территории обследуются специалистами.