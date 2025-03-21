ЭТС-Проект, участвующий в строительстве Курской АЭС-2, завершил работы по РД ВЛ 330 кВ
ЭТС-Проект, участвующий в строительстве Курской АЭС-2, завершил работы по РД ВЛ 330 кВ.
Это важный этап в создании инфраструктуры для АЭС, совпавший по времени с другой новостью об объекте — выдачей лицензии на размещение ядерной установки энергоблока №4 с реактором ВВЭР-ТОИ, что подтверждает соответствие проекта требованиям безопасности и позволяет начать подготовительные работы для энергоблоков №3 и №4.
«Получение лицензии подтверждает соответствие проекта российским нормам и правилам в области использования атомной энергии и свидетельствует о готовности площадки к размещению атомного объекта. Современные технологические решения проекта охватывают все аспекты обеспечения безопасности в течение всего периода эксплуатации энергоблока», — отметил директор Курской АЭС Александр Увакин.