ЭТС-Проект, участвующий в строительстве Курской АЭС-2, завершил работы по РД ВЛ 330 кВ

7 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ЭТС-Проект
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ЭТС-Проект, участвующий в строительстве Курской АЭС-2, завершил работы по РД ВЛ 330 кВ.

Это важный этап в создании инфраструктуры для АЭС, совпавший по времени с другой новостью об объекте — выдачей лицензии на размещение ядерной установки энергоблока №4 с реактором ВВЭР-ТОИ, что подтверждает соответствие проекта требованиям безопасности и позволяет начать подготовительные работы для энергоблоков №3 и №4.

«Получение лицензии подтверждает соответствие проекта российским нормам и правилам в области использования атомной энергии и свидетельствует о готовности площадки к размещению атомного объекта. Современные технологические решения проекта охватывают все аспекты обеспечения безопасности в течение всего периода эксплуатации энергоблока», — отметил директор Курской АЭС Александр Увакин.

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