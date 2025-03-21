Энергетики повысили надежность электроснабжения 12 многоквартирных домов и ряда СЗО в Коломне

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения двух котельных, насосной станции водоснабжения и 12 многоквартирных домов, расположенных на улицах Гагарина, Кирова и Шилова в Коломне.

В середине марта в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики провели ремонтные работы на кабельной линии КЛ-6 кВ. Общая протяженность линии, проложенной от подстанции ПС-75 до распределительного пункта РТП-22, составляет 3700 метров. В ходе работ была произведена установка двух ремонтных соединительных муфт.

На период проведения работ электроснабжение потребителей было оперативно переведено на резервное питание. Мероприятия, проведённые специалистами Коломенского производственного отделения компании, позволили повысить надёжность электроснабжения объектов городской инфраструктуры, запитанных от данной линии.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.