Инкатех приняли участие на выставке Cabex 2025

С 18 по 20 марта в Москве состоялась 23-я Международная выставка Cabex-2025 – крупнейшее событие кабельно-проводниковой отрасли, объединившее ведущие компании, экспертов и специалистов.



Специалисты "Инкатех" провели встречи с потенциальными и действующими клиентами. В ходе переговоров были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества и наметились конкретные планы действий для увеличения объема продаж кабельной продукции.



Компания "Инкатех", входящая в состав Акрон Холдинга, высоко оценивает результаты своего участия в Cabex-2025 и планирует дальнейшее активное присутствие на подобных мероприятиях, что позволит компании укреплять свои позиции на рынке и развивать стратегические партнерские отношения.