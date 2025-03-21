На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1»

час назад
144
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Запорожская АЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Напомним, высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» действием защиты была отключена 11 февраля текущего года. Оперативный ввод линии энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» был невозможен из-за обстрела ВСУ 12 февраля объектов энергетической инфраструктуры области, в частности тепловой станции.

Линия введена по итогам проведенных восстановительных работ. На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1».

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

t.me/znppofficial

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!