Вторая очередь ВОЛС TEA NEXT между Москвой и Санкт-Петербургом сдана в эксплуатацию

Вторая очередь Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) между Москвой и Санкт-Петербургом сдана в эксплуатацию.

Магистраль TEA NEXT предназначена для транзита трафика из Европы в Азию, обеспечивая надежные соединения с крупнейшими городами России и выходы на границы с Монголией и Китаем. Общая протяженность линии составит более 11 000 км. Проект особе

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