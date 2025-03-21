Вторая очередь ВОЛС TEA NEXT между Москвой и Санкт-Петербургом сдана в эксплуатацию

2 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Инкаб

Вторая очередь Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) между Москвой и Санкт-Петербургом сдана в эксплуатацию.

Магистраль TEA NEXT предназначена для транзита трафика из Европы в Азию, обеспечивая надежные соединения с крупнейшими городами России и выходы на границы с Монголией и Китаем. Общая протяженность линии составит более 11 000 км. Проект особе

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Завод «Инкаб»
Завод по производству оптического кабеля «Инкаб». Завод «Инкаб» - новейший завод по производству оптического кабеля в России (запущен в 2007 году). С начала 2008 года до июля 2009 года мы изготовили и реализовали более 7500 км кабеля. Правила завода «Инкаб»: Качественный оптический кабель. Выгодные цены. Быстрые поставки с региональных дилерских складов. Короткие сроки выполнения заказов (от 5 дней). Новейшее оборудование и лучшие материалы. Разработка новых конструкций под заказчика. Индивидуальный подход, интеллект и инновации.