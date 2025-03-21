«Москабельмет» на Cabex 2025: доклад Павла Морякова и престижные награды

На этой неделе состоялась масштабная выставка кабельной отрасли — Cabex 2025. Для «Москабельмет» событие стало ярким сразу по нескольким причинам. Оно запомнится выступлением генерального директора Группы в рамках деловой программы, а также двумя заслуженными премиями.

О выставке Cabex 2025

23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2025 проходила с 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр». Мероприятие собрало более 260 компаний-участников и 5,5 тысячи посетителей из разных стран. Среди центральных тем выставки — импортозамещение, цифровизация кабельного производства, экологически чистые материалы, а также роль кабельной продукции в развитии инфраструктуры для электромобилей и альтернативной энергетики.

Доклад об инновациях

Группа компаний «Москабельмет» приняла участие в деловой программе выставки: генеральный директор Павел Моряков выступил на сессии, которая прошла 19 марта. Спикер представил доклад об искусственном интеллекте в производстве и операционной деятельности. Он рассказал об эффективной цифровизации производства на примере «Завода Москабель» и продемонстрировал успешные кейсы внедрения ИТ-инструментов.

В рамках доклада были представлены цифровые решения, которые применяются в рабочих процессах «Завода Москабель»:

Робот-обработчик «Печкин», который сокращает время обработки электронной почты с 2–3 часов до 15 минут.

Тендерный робот Alina, анализирующий тендерную документацию и значительно ускоряющий процесс обработки заявок.

Конструктор математических моделей «1С: КоМод», позволяющий технологам самостоятельно разрабатывать модели для расчета кабельных конструкций без участия программистов.

МЕS-система «Кабельный завод» для оперативного управления производственными процессами, сокращения издержек и ускорения отчетности.

Система оптимального планирования APS INFIMUM, которая помогает сократить время исполнения заказов, уменьшить сроки поставок и эффективно загружать производственное оборудование. «Мы создали такую систему, которая максимально учитывает необходимые критерии и создает оптимальный план за 30–45 минут — скорость перепланирования очень высокая!» — пояснил спикер.

Автоматизированная система хранения рабочего инструмента «Шкафмен», которая выдает нужный инструмент в зависимости от задания сотрудника. Разработка представлена недавно, но уже доказала свою эффективность. Павел Моряков поделился внушительными цифрами: «Эта система позволила нам увеличить выручку на 19 миллионов рублей и повысить чистую прибыль на 700 тысяч. Окупаемость составляет около 3,5 лет, и мы уже запустили массовое производство».

Открытость к сотрудничеству

В завершение выступления генеральный директор «Москабельмет» подчеркнул, что компания готова делиться своим опытом цифровизации:

«Мы видим, что автоматизация и грамотное управление дают отличные результаты. Специалисты нашей компании «МОСИТЛАБ» создали решения, которые реально повышают эффективность производства. Если кому-то нужно сделать то же самое, мы всегда открыты к сотрудничеству».

Павел Моряков — персона года

Руководитель «Москабельмет» не только выступил в рамках деловой программы, но и поднялся на сцену Cabex 2025, чтобы получить награду! Он стал лауреатом премии «Персона года кабельного бизнеса 2024», которой отмечают лидеров, оказывающих значительное влияние на развитие отрасли. Независимая премия учреждена Ассоциацией «Электрокабель» и порталом RusCable.Ru, ведущим информационным ресурсом кабельной отрасли. Генеральный директор «Москабельмет» получил награду из рук генерального директора Медиаходинга «Рускабель» Александра Гусева.

Мастера кабельного маркетинга

Традиционно в рамках выставки состоялось награждение победителей конкурса RusCable PR-Challenge — ежегодного открытого соревнования в сфере отраслевого маркетинга. PR-служба «Москабельмет» неоднократно становилась победителем конкурса (например, в 2023 году получила сразу четыре премии). В этом году департамент был удостоен специальной награды — «За мультидисциплинарный маркетинг в контенте и соцсетях и за проекты СИЗТория, Грамотный монтаж муфт The MyFTA, «Кабельный завод будущего», работу с АНО «Моспром» и открытые экскурсии»!

Выставка Cabex 2025 стала важным событием в деловом календаре «Москабельмет» и еще одним подтверждение экспертности Группы, ее лидерство в кабельной индустрии и открытость к сотрудничеству и работе на благо всей отрасли.