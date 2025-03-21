«Россети» на конференции ФАС России рассказали о регуляторных факторах, влияющих на устойчивость сетевого комплекса

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Артем Алешин на практическом семинаре ФАС России рассказал о результатах применения в сетевом комплексе новых подходов в сфере тарифного регулирования. В числе позитивных решений для отрасли он отметил создание института системообразующих территориальных сетевых организаций, предусматривающего формирование прозрачного подхода к расчету тарифов по модели «котел сверху».

Артем Алешин подчеркнул значение регуляторных соглашений, эффективной реализации которых способствовала проведенная в 2024 году при активном участии ФАС России «донастройка» нормативной базы. Данный инструмент используется в каждом третьем регионе присутствия распределительных компаний Группы «Россети» для решения проблемы накопленного недофинансирования инфраструктуры. Целесообразно масштабировать этот опыт в субъектах РФ, где сформированы соответствующие предпосылки.

Кроме того, важными событиями стало создание механизма учета расходов на покупку потерь в консолидированных сетях, введение ограничений ОРЕХ на условную единицу оборудования на уровне не выше крупнейшей ТСО в регионе, принятие изменений основ ценообразования в части «целевой амортизации».

Как отметил Артем Алешин, все компании Группы «Россети» активную занимаются повышением операционной эффективности и производительности труда, что также способствует улучшению экономических показателей потребителей. При этом существуют объективные ограничения для данной работы, включая рост средних зарплат в экономике, удорожание оборудования и материалов, изменение ключевой ставки и расходов на обслуживание долга темпами, существенно опережающими тарифные решения.

Сохраняется дефицит средств на реализацию льготного технологического присоединения к сетям, выполнение требований в области импортозамещения и безопасности. Актуальной задачей для совместной работы органов власти и энергокомпаний остается решение проблем перекрестного субсидирования и возврата регуляторного долга.