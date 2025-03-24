Студенты НГТУ НЭТИ разрабатывают антенную решетку для систем радиоэлектронной борьбы

Разработка студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ обеспечит возможность эффективного обнаружения, подавления и нейтрализации радиоэлектронных угроз в широком диапазоне частот.

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют важное значение для обеспечения безопасности страны, они необходимы для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Одним из основных элементов таких систем является антенна, которая должна обеспечивать высокую точность и эффективность при работе в широком диапазоне частот.

«В настоящее время особенно актуальной является тема радиоэлектронной борьбы и противостояния атакам дронов. Управление дроном осуществляется не по одному каналу, существуют дублирующие системы, что затрудняет подавление всех используемых частот одновременно. Поэтому необходима система, работающая в широком диапазоне частот, способная перекрывать всю рабочую полосу, чтобы предотвратить достижение дроном цели. Основная задача, которую решает наш проект, — расширение полосы рабочих частот антенн для систем радиоэлектронной борьбы с сохранением приемлемого коэффициента усиления во всей полосе частот. Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц», — рассказал студент 4 курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.

По результатам работы изготовлен опытный образец широкополосного излучателя антенной решетки системы радиоэлектронной борьбы, а также подготовлен комплект конструкторской документации. Прототип устройства выполнен на диэлектрической подложке из стеклотестолита толщиной 1,5 мм, на поверхности которой специальным образом нанесен рисунок.

«Предложенная антенна обладает плоской конструкцией, что значительно упрощает и удешевляет процесс ее производства по сравнению с объемными аналогами, а также обеспечивает преимущества в массо-габаритных характеристиках. Антенна конкурентоспособна не только благодаря своей стоимости, но и за счет высоких показателей коэффициента усиления (усиление нашей антенны 9.5дБ, усиление похожих антенн, — от 6 до 9 дБ) и широкой полосы рабочих частот», — подчеркнул Евгений.

В настоящий момент команда разработчиков находится на этапе подачи патентной заявки на изобретение. После того, как будет получен патент, студенты предложат разработку нескольким предприятиям. В дальнейших планах — разработка антенной решетки с совокупностью расположенных в определенном порядке излучающих элементов.

В декабре прошлого года на конкурсе студенческих проектов НГТУ НЭТИ разработка заняла 1 место в номинации «Инженерные проекты» (старшая лига).