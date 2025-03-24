«Россети Центр и Приволжье» отремонтируют оборудование на 58 подстанциях 35-110 кВ во Владимирской области

В рамках выполнения производственной программы 2025 года специалистами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» запланирован ремонт 58 подстанций (ПС) 35-110 киловольт (кВ) в различных районах Владимирской области. Обновление энергетической инфраструктуры направлено на повышение надежности и качества электроснабжения жителей и промышленных предприятий региона.

Так, энергетики произведут замену 31 высоковольтных вводов на масляных выключателях 35-110 кВ, 173 опорно-стрежневых изоляторов, а также 20 масляных выключателей 10 кВ на современные вакуумные.

Наибольший объем работ намечен на ПС «Базовая», «Уршель», «Павловская», «Покров», «Мстера», «Аксеново», «Юрьев-Польская», «Струнино». Эти объекты обеспечивают электроэнергией крупные населенные пункты и предприятия в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

В частности, подстанция 110 кВ «Струнино» участвует в схемах выдачи мощности промышленному парку «Струнино» Александровского района. От ПС 35 кВ «Мстера» запитан один из старейших и крупнейших предприятий народных художественных промыслов по производству ювелирных изделий в России - завод «Мстерский ювелир». В Гусь-Хрустальном районе ремонт основного оборудования на подстанциях «Уршель» и «Аксеново» повысит бесперебойность подачи электроэнергии двум стекольным заводам «Красное Эхо» и «Гласс Декор». Также будет повышена надежность электроснабжения более 200 населенных пунктов, численностью более 270 тысяч человек.