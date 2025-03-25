Кабельный завод «АЛЮР» стал победителем «Cabex Awards 2025» в номинации «Лучшее представление компании»

Три дня крупнейшей выставки кабельно-проводниковой промышленности «Cabex» пролетели, как один миг. В этом году отраслевое мероприятие объединило более 260 компаний из 7 стран: России, Республики Беларусь, Казахстана, Индии, Ирина, Китая и Турции. Cabex-2025 привлекла внимание свыше 5 000 специалистов, принимающих решения о выборе кабельно-проводниковой продукции, материалов и оборудования для ее производства.

Кабельный завод «АЛЮР» впервые выступил с креативным решением своего стенда, центральной фигурой которого стал огромный барабан с кабелем масштабом 1:4, внутри которого была расположена уютная закрытая переговорная комната для приема гостей и спокойных плодотворных переговоров. Стенд предприятия был отмечен на церемонии награждения Cabex Awards-2025 в номинации «Лучшее представление компании», которая состоялась в качестве новой инициативы организаторов выставки в рамках поддержки компаний, вносящих значительный вклад в развитие отрасли.

Все дни выставки сотрудники Кабельного завода «АЛЮР» активно принимали на стенде гостей, партнеров и потенциальных потребителей, получали предложения по сотрудничеству от поставщиков сырья и материалов, знакомили с выпускаемой кабельной продукцией завода, огнестойкой кабельной линией типа «Eltros OKLine» (на основе огнестойких кабелей производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»). В результате чего провели массу переговоров, отличный фидбэк и множество деловых контактов.