Комиссия СоюзМаш по энергоэффективности и Экспертный совет профильного комитета Госдумы РФ обсудили испытания инновационного оборудования

Совместное заседание провели Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России Андрей Муров и Первый заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Козловский, который возглавляет Экспертный совет по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности.

Главной темой встречи стали испытания энергоэффективного и инновационного оборудования как один из ключевых этапов научно-технического развития. Участвовали представители Минэнерго России, Минпромторга России, производственных предприятий, профильных центров компетенций и экспертного сообщества.

«Для успешной разработки и внедрения передовых технологий необходимы не только прорывные решения, но и инструменты для их апробации. Именно стадия испытаний позволяет подтверждать эффективность, надежность и безопасность оборудования, а также понимать слабые места, подлежащие устранению до серийного производства», – заявил Андрей Муров.

Он отметил, что «Россети» как один из крупнейших потребителей электротехнической продукции в стране уделяет большое внимание этой теме. Для проведения испытаний используются возможности собственного научно-технического центра и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которая с 2024 года работает в Санкт-Петербурге.

«Существующие сегодня лаборатории (НТЦ и ВЭИ) максимально закрывают потребности в испытаниях электротехнического оборудования. Предприятия-производители тоже активно участвуют в решении этих вопросов: помогают оборудованием, комплектующими и другим, в меру своих сил и возможностей. У предприятий-изготовителей существуют собственные испытательные лаборатории, однако они не закрывают потребности в испытаниях. Поэтому все ждут открытия Всероссийского испытательного центра. Мы готовы вместе с Минпромторгом рассмотреть использование существующих мер поддержки или найти иные для того, чтобы проект ВИЦ был реализован максимально успешно», – подчеркнул Александр Козловский.

Участники заседания также обсудили вызовы, с которыми сталкиваются российские производители, вопросы экологической безопасности и экономической эффективности.