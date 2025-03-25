Сахаэнерго расширяет сеть солнечных электростанций в Якутии и снижает потребление дизельного топлива

АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) продолжает развитие возобновляемых источников энергии в северных и арктических районах Республики Саха (Якутия). В настоящее время в зоне обслуживания компании эксплуатируются 32 солнечные электростанции, 12 из которых введены в рамках энергосервисных договоров.

С момента запуска первой солнечной электростанции в поселке Батамай Кобяйского улуса в 2011 году объекты «зеленой» энергетики доказали свою эффективность. В 2024 году благодаря использованию автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) удалось сэкономить 1576 тонн дизельного топлива. В 2025 году этот показатель планируется увеличить до 2000 тонн.

АО «Сахаэнерго» продолжает внедрение современных энергокомплексов с использованием солнечных панелей и дизельных электростанций. До 2027 года запланирована модернизация 43 объектов энергосервиса, в том числе трех объектов с ВИЭ в 2025 году.

С 2021 по 2024 год в рамках энергосервисных договоров были введены в эксплуатацию АГЭК в ряде населенных пунктов, включая Табалах и Верхоянск Верхоянского улуса, Хонуу, Сасыр, Кулун-Елбют и Чумпу-Кытыл (Тебюлях) Момского улуса, а также Оймяконский, Олекминский и другие районы.

Развитие солнечной энергетики остается ключевым направлением компании, что позволяет значительно сократить затраты на дизельное топливо и моторное масло, доставка которых в отдаленные населенные пункты сопряжена с логистическими сложностями.