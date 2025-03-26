Компания «Россети Урал» в 2024 году выполнила технологическое присоединение объектов на общую мощность 1,4 ГВт

Специалисты компании «Россети Урал» подвели итоги работы в 2024 году по технологическому присоединению объектов на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Всего в 2024 году в компанию поступило больше 54 тысяч заявок потребителей различных категорий. Количество выполненных договоров по технологическому присоединению составило более 35 тысяч на общую мощность – 1,4 ГВт, что больше почти на 30% показателей 2023 года. Энергетики свердловского филиала компании и екатеринбургского подразделения «Россети Урал»-«Екатеринбург» подключили более 13 тысяч новых потребителей, примерно столько же – порядка 13 тысяч – в Пермском крае и более 8 тысяч объектов в Челябинской области.

В большинстве – это частные жилые дома, новые многоквартирные дома, школы, детские сады, объекты бизнеса, промышленной инфраструктуры и социально значимые объекты. Всего энергетики обеспечили технологическое присоединение в регионах своего присутствия 32 образовательных и дошкольных учреждения, 110 многоквартирных домов, 108 медицинских учреждений районного и регионального уровней, 954 объекта инфраструктуры, оказав содействие в реализации таких национальных проектов как «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Культура».

Что касается развития промышленности и бизнеса, компания «Россети Урал» выполнила обязательства по технологическому присоединению 320 договоров субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая новые объекты агропромышленного комплекса и различных отраслей промышленности Урала и Прикамья. В Пермском крае необходимая мощность выдана 132 объектам МСП, 119 объектов в Челябинской области и 69 объектов – в Свердловской области, включая Екатеринбург. Средний срок технологического присоединения к сетям «Россети Урал» объектов МСП по итогам 2024 года составил 71 день. Специалисты компании в 2024 году зафиксировали рост заявок на технологическое присоединение свыше 670 кВт в среднем на 6%, а по Екатеринбургу - на 21%.

Компания выполнила в полном объеме обязательства по технологическому присоединению и перед крупнейшими промышленными холдингами Урала, которые осуществляют добычу полезных ископаемых, их переработку, занимаются машиностроением и нефтепереработкой. Суммарно присоединенная мощность промышленных объектов составила почти 128 МВт.

Также в прошлом году в регионах присутствия компании «Россети Урал» появилось 62 точки для зарядки электромобилей. Для 57 электрозарядных станций (ЭЗС) энергетики «Россети Урал» выполнили технологическое подключение в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 24 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 9 – в Свердловской области и Екатеринбурге и 24 – в Челябинской области.

В 2025 году специалисты «Россети Урал» планируют реализовать значимые проекты с крупными инвесторами. В частности, по Свердловской области речь идет о присоединение к электрическим сетям крупного распределительного центра вблизи села Патруши (запрашиваемая мощность 9,8 Мвт), кампуса УрФУ – центра цифровой трансформации (запрашиваемая мощность 7,4 МВт), комплекса по производству мелющих стальных шаров (запрашиваемая мощность 34,5 МВт). В Челябинской области энергетики «Россети Урал» намерены подключить объекты второго этапа строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (запрашиваемая мощность 3,54 МВт). В Пермском крае среди крупных проектов техприсоединения в этом году два спортивных объекта: строительство открытой арены с искусственным покрытием стадиона «Юность» (запрашиваемая мощность 1,665 МВт) и подключение многофункциональной спортивной арены в Перми в районе улиц Локомотивная и 2-ая Шоссейная (запрашиваемая мощность 4,99 МВт), а также объектов здравоохранения.