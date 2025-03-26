На энергоблоке №3 Ленинградской АЭС с опережением срока на 17 суток завершен плановый ремонт с элементами модернизации

Проведение ремонтов на АЭС проводятся для гарантированной стабильной работы оборудования энергоблоков и оптимизации работы технических систем.

24 марта 2025 года в 19:20 мск энергоблок № 3 с реактором РБМК-1000 Ленинградской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планового капитального ремонта с элементами модернизации.

Оптимизация срока ремонта составила 17 суток с безусловным соблюдением высокого качества ремонтных работ.

Ремонтные службы атомной станции и работники «Ленатомэнергоремонт» общей численностью около 1 650 человек выполнили работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки, ремонту тепломеханического и электротехнического оборудования энергоблока.

При участии специалистов цеха тепловой автоматики и измерений Ленинградской АЭС проведена замена оборудования комплексов вывода информации в рамках модернизации ряда систем энергоблока, а также монтаж тепломеханического оборудования реакторного отделения.

Павел Лаврентьев, заместитель главного инженера Ленинградской АЭС по ремонту:

«Достигнутые сроки капитального ремонта энергоблока № 3 стали результатом качественной и слаженной работы всего персонала Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта» (филиала АО «Атомэнергоремонт»). При этом цель работ по замене оборудования комплексов вывода информации в рамках модернизации систем энергоблока заключалась в обновлении информационных компонентов для обеспечения более точного, оперативного и надежного отображения технологических параметров. Это позволяет повысить эффективность мониторинга рабочих процессов, улучшить диагностику состояния оборудования и усилить безопасность эксплуатации энергоблока в целом».

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 3 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 3215 МВт. Энергоблок № 6 ВВЭР-1200 находится в плановом ремонте с 8 февраля 2025 года. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации. Радиационный фон в районе расположения ЛАЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.