Волгоградские энергетики с начала года обеспечили электроэнергией 290 объектов

С начала 2025 года специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили 290 договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в Волгоградской области. Это на 29% превышает показатель января-февраля прошлого года. Новым потребителям предоставлено 13 МВт мощности.

Энергетики подключили к сетям компании почти 150 объектов общей мощностью 10 МВт. В частности, электрифицированы девять сельскохозяйственных объектов: склады для хранения овощей и зерновых, два полевых стана и тепличный комплекс для выращивания рассады. Для этого построены порядка 500 метров линий электропередачи, установлены две комплектные трансформаторные подстанции.

Также электроснабжением обеспечены четыре пункта доочистки питьевой воды в селах и хуторах Иловлинского района в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», присоединены ряд объектов интернет-провайдеров: базовая станция и антенно-мачтовые сооружения.

Напоминаем, потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.