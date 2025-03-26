ГУП РК «Крымэнерго» модернизирует сетевую инфраструктуру в г. Евпатории

В марте 2025 года энергетики продолжают замену устаревших трансформаторных подстанций для повышения надежности электроснабжения потребителей Евпаторийского городского округа.

В первом квартале 2025 года за счет средств республиканского бюджета проводится работа по обновлению 50 трансформаторных подстанций (ТП) 10 кВ в Ленинском, Черноморском, Сакском, Симферопольском районах, а также в Алуштинском, Евпаторийском, Ялтинском и Симферопольском городских округах (https://www.crimea-energy.ru/files/techconn/doroznaya_karta_20250303.pdf).

С 7 по 14 марта текущего года в г. Евпатории установлены новые ТП, питающие СПК «Авиатор», СНТ «Отдых», микрорайон Яшлык и переулок Новый. Основной причиной замены старого маломощного оборудования стали проблемы с напряжением в сети, особенно во время максимальных нагрузок в зимний и летний периоды. В настоящее время специалисты переподключают действующих абонентов к новым энергообъектам, а также принимают заявки на увеличение мощности.

В 2025 году на территории полуострова предприятие планирует ввести в эксплуатацию 200 новых энергоузлов. Дорожная карта проведения работ размещена на сайте ГУП РК «Крымэнерго» (https://www.crimea-energy.ru/49-potrebitelyam/907-170220-2).