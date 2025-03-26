Мастер-класс по алюминию — второй раз в Санкт-Петербурге

Всего через неделю после мастер-класса в Казани компания «Завод Москабель» вновь соберет экспертов, теперь в Санкт-Петербурге. 10 апреля в рамках выставки «Энергетика и Электротехника» пройдет мастер-класс «Кабель из алюминиевого сплава — мифы и реальность».

Уже почти традиция

«Энергетика и Электротехника» — крупнейшая отраслевая площадка, которая ежегодно объединяет ведущих производителей, дистрибьюторов и специалистов энергетической отрасли. Мероприятие проводится на одной из самых современных выставочных площадок страны — КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1). В прошлом году на этой же выставке Группа компаний «Москабельмет» уже проводила мастер-класс на тему алюминиевой проводки, который вызвал большой интерес у посетителей. И вот снова на этой же площадке Группа совместно с Алюминиевой Ассоциацией и представителями бренда EKF в России — ООО «Электрорешения» проведет новый мастер-класс. Он пройдет во второй день выставки, 10 апреля, в павильоне F КВЦ «Экспофорум», начало в 11:00.

Еще больше информации

В этом году программа мастер-класса стала еще насыщеннее: помимо тестирования гибкости и прочности проводки из инновационного алюминиевое сплава, ее сравнения с медной и проводкой из чистого алюминия, участники увидят демонстрацию соединения кабелей с помощью клемм производства ООО «Электрорешения» (EKF: СМК-2273, СМК-773 и ответвительный сжим У731М). Эксперты также покажут, как болтовое соединение с гайкой и шайбами обеспечивает надежность, а опрессовка гильзами создает долговечный контакт.

На примере инновационной продукции

Как и на аналогичном мероприятии в Казани, зрители мастер-класса смогут погрузиться в тему современной алюминиевой проводки, изучить ее характеристики и преимущества. Для тестирования будут использованы кабели от «Завод Москабель»: АВВГнг(А)-LS 3x4 (из алюминия), ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (из меди) и кабель АсВВГнг(А)-LS 3x4 (из алюминиевого сплава 8376 серии), который был презентован в феврале на Форуме технологий будущего. Их испытают на ломкость и стойкость, причем о результатах испытания обязательно расскажут в официальном телеграм-канале «Москабельмет».

Профессиональный состав

Участники мастер-класса: эксперт Алюминиевой Ассоциации Артем Григорьев, начальник испытательного центра «Москабельмет» Константин Сауткин. Модератором традиционно выступит независимый дилер и эксперт по кабельной продукции, блогер и инфлюенсер Татьяна Миллер.

Свободный доступ

Группа компаний «Москабельмет» приглашает на мастер-класс всех, кому важны современные технологии в электромонтаже: специалистов ЖКХ, энергетиков, сотрудников управляющих компаний и проектировщиков. Вход на мероприятие открыт для всех посетителей выставки «Энергетика и Электротехника», посещение которой — по предварительной регистрации по ссылке.